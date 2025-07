El serio análisis de Carlos Alcaraz sobre su próximo rival en Wimbledon: "Es muy..."

Carlos Alcarazse medirá a Andrey Rublev en los octavos de final de Wimbledon el próximo domingo. Es la cuarta vez que el murciano se enfrenta al moscovita con un balance de 2-1 para el español. Por tanto, el actual número dos del mundo ya sabe lo que es perder contra un tenista caracterizado por su temperamento y sus cambios de humor que, cuando conecta con su juego, forma parte de la élite de este deporte.

Alcaraz analizó a su rival y declaró que "son tenistas muy similares" ya que ambos son agresivos y les gusta buscar los golpes de derecha para encontrar el camino hasta el punto. Por eso, el de El Palmar no se fía de Rublev, a pesar de ser un tenista que nunca ha alcanzado unas semifinales de Grand Slam.

"Andrey es un jugador muy poderoso, juega muy bien en hierba porque le gusta mucho ser agresivo y tiene un saque poderoso. Muchas veces le vemos teniendo esos cambios de emoción, pero nunca lo he visto tener desconexiones de fallar cuatro bolas seguidas o más. Él se cabrea, pero al final siempre está ahí. Si le gano el partido es porque yo me lo tengo que buscar, él no me lo va a regalar. Es un partido interesante", explicaba el murciano.

Carlitos es consciente de la dificultad que tendrá el partido a pesar de que será su primer enfrentamiento con Rublev en hierba: "Sé lo complicado que es enfrentarme a él, vamos a intentar mostrarle todo el rato que siempre estamos ahí, que estamos calmados, porque eso quizás le pueda influir".