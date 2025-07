Alcaraz responde a la provocación de Kyrgios: "Son comentarios graciosos con los que me río..."

Carlos Alcaraz ya está en octavos de final de Wimbledon después de eliminar en 4 sets (6-1, 3-6, 6-3 y 6-4) a Jan Lennard Struff. El murciano fue preguntado en la rueda de prensa posterior a su enfrentamiento por las polémicas palabras de Nick Kyrgios en las que elegía a Jannik Sinner por encima del español "porque a Alcaraz le encantan las chicas".

El australiano señaló que elegiría al italiano "porque es más estable" en una charla con Patrick Mouratoglou en el marco de la Ultimate Tennis Showdown (UTS). Carlos respondió las polémicas declaraciones del 'aussie' con buen humor: "Obviamente son comentarios graciosos que viniendo de Kyrgios no me sorprenden, obviamente es algo que no es ningún secreto".

Además, el murciano reconoció la diferencia de altibajos entre su tenis y el de Jannik pero negó que la disparidad se explicara con su relación con el mundo de la noche.

"Obviamente hemos visto que Jannik siempre tiene menos altibajos que yo, es algo que voy trabajando, pero Jannik no tiene altibajos. Siempre juega un buen tenis y a mí me cuesta más, no tiene que ver con el mundo de la noche, aunque obviamente me gusta disfrutar", declaró Carlos.

Finalmente, zanjó el tema esquivando la polémica y admitió que "obviamente son comentarios graciosos con los que me río de vez en cuando".