La llamativa confesión de Alcaraz sobre su relación con Djokovic: "No hablo con él..."

Carlos Alcaraz disputará el próximo domingo los octavos de final de Wimbledon ante el ruso Andrey Rublev. El murciano ha ido de más a menos en el All England Club y buscará una plaza en cuartos de final ante un rival con el que nunca se ha enfrentado en hierba.

El que también sigue avanzando rondas es Novak Djokovic. Sin embargo, el serbio buscará una plaza en octavos ante su compatriota Miomir Kecmanović este sábado. Cabe recordar que solo se enfrentaría con Alcaraz en caso de que ambos llegaran a una hipotética final.

Carlitos ha hablado en rueda de prensa sobre la relación que mantiene con 'Nole': "He hablado con Novak muchas, muchas veces. He visto sus partidos, he entrenado con él y he visto también algunos de sus entrenamientos. Sin embargo, no hablamos de tenis, de partidos o cosas así. Prefiero hablar con él de otras cosas, sobre la vida, no sobre el tenis, la verdad".

"No sé cómo responder a esa pregunta. Intento aprender algunas cosas de su juego, de la manera en la que entrena, de la manera en la que juega a veces en sus partidos, pero siempre desde una perspectiva externa, no porque hable con él o le haga preguntas sobre tenis. Me encanta verle jugar al tenis, me encantan todas las veces que he entrenado con él, la manera en la que se mueve, juega y entrena, pero aparte de eso, no hablo con él sobre tenis", concluye Carlitos.