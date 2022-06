Nick Kyrgios es uno de los tenistas más polémicos del circuito. No sólo por sus reacciones en la pista, también por sus comentarios fuera de ella. Y en Wimbledon le han planteado si se plantea ser comentarista en el futuro.

Tras vencer a Paul Jubb en cinco sets, le preguntaron si optará por esta opción cuando deje de jugar al tenis. El público ovacionó la pregunta y esperó con ansias la respuesta. "A lo mejor...", reía.

Parece que todo dependerá del dinero: "Si me pagan bien me lo podrían pensar. Pero no se me da bien hablar fuera de la pista".

Kyrgios estará en segunda ronda de Wimbledon. Derrotó con mucho sufrimiento a Jubb en cinco sets y avanza en el torneo. Y es que las características de su juego le convierten en un rival peligroso para los grandes favoritos.