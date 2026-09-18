Señalan los torneos que podría perderse Carlos Alcaraz tras su órdago a la ATP

Los extenistas John Isner y Sam Querrey han analizado el calendario y han apuntado las citas que el murciano podría saltarse.

Tras cuatro meses y medio de lesión, Carlos Alcaraz afirmó en rueda de prensa del US Open que ha tomado la decisión de cara a futuro de cuidar más su cuerpo.

Y para ello, como él mismo explicó, deberá saltarse algunos torneos para ganar semanas de descanso y así llegar en mejor forma a los Grand Slams y al tramo final de temporada.

Sus palabras las analizaron los extenistas John Isner y Sam Querrey en el podcast 'Nothing Major', donde pusieron el foco en la gira norteamericana.

"Creo que podría tener razón. Un torneo como el de Canadá podría no volver a ver jamás a Carlos Alcaraz", señaló Isner.

Querrey se explayó algo más: "Si fueras él, jugarías los grandes, pero sobre todo Indian Wells y Miami. Simplemente juega Indian Wells. Toronto y Cincinnati, solo juega Cincinnati. Si vas a jugar en Roma y Madrid, elige solo uno. Quizás podrías ir a Asia cada dos años".

Cabe recordar que hay ciertas obligaciones del circuito que estipulan que los tenistas no pueden saltarse muchos Masters 1000, por lo que el murciano deberá elegir muy bien dónde se ausenta.