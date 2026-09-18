Bagnaia reconoce que ha tocado fondo: "El nivel que tengo ahora es para..."

El compañero de Marc Márquez en Ducati asume que no está para más de un "noveno o décimo puesto".

En el Gran Premio de San Marino disputado el fin de semana pasado en el circuito de Misano Pecco Bagnaia, una vez más, sufrió un auténtico infierno.

13º en la sprint y caída en la carrera larga le dejaron sin sumar ningún punto por tercer fin de semana consecutivo.

Tras la carrera, el italiano se mostró muy decepcionado, pero esta vez no quiso señalar directamente a Ducati.

"Es dificilísimo, porque se trabaja mucho y mi equipo hace todo lo posible para que yo pueda encontrarme bien. Por desgracia no logramos entender por qué ciertas cosas ya no me salen ni mínimamente, sobre todo en frenada, entrada y paso por curva", explicó.

Bagnaia, al que le quedan ocho carreras con los de Borgo Panigale, asume que la culpa reside en él y reconoce que no está ni cerca de luchar por podios.

"Hay que aceptar la realidad de los hechos e intentar mejorar. En este momento hay que basarse en el hecho de que, probablemente, el nivel que tengo ahora es para un noveno o décimo puesto, y hay que volver a empezar desde ahí", zanjó.