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Frente a Inglaterra, Croacia y República Checa

La primera lista de los campeones del mundo: cuatro novedades en la convocatoria de De la Fuente

España jugará cuatro partidos de la Nations League entre finales de septiembre y comienzos de octubre.

España celebra tras ganar la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 España celebra tras ganar la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026Agencia EFE

En la mañana de este viernes, Luis de la Fuente ha dado a conocer la primera convocatoria de la selección española como campeona del mundo.

'La Roja', encuadrada Grupo 3 de la Liga A de la Nations League junto a Inglaterra, Croacia y República Checa, jugará cuatro partidos entre finales de septiembre y comienzos de octubre.

El primero será el próximo sábado 26 en Wembley ante el conjunto de Tuchel. Posteriormente recibirán en el Sánchez-Pizjuán a Croacia el martes 29.

Unos días después, el sábado 3 de octubre, el Carlos Tartiere de Oviedo albergará el España - República Checa.

Por último, el martes 6 de octubre, la selección española jugará en el estadio Poljud de Split de nuevo ante Croacia.

La lista incluye cuatro novedades: Josep Martínez en la portería, Huijsen en defensa, Fermín en el centro del campo y Roberto Fernández en la delantera.

Estos jugadores suplen respectivamente a Joan García, Marcos Llorente, Gavi y Borja Iglesias.

Convocatoria de España

Porteros: Unai Simón, David Raya y Josep Martínez.

Defensas: Pedro Porro, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Laporte, Pubill, Huijsen, Cucurella y Grimaldo.

Centrocampistas: Rodri, Zubimendi, Pedri, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Baena y Fermín.

Delanteros: Nico Williams, Yeremy Pino, Oyarzabal, Ferran, Roberto Fernández, Dani Olmo, Lamine Yamal y Víctor Muñoz.

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