Frente a Inglaterra, Croacia y República Checa
La primera lista de los campeones del mundo: cuatro novedades en la convocatoria de De la Fuente
España jugará cuatro partidos de la Nations League entre finales de septiembre y comienzos de octubre.
En la mañana de este viernes, Luis de la Fuente ha dado a conocer la primera convocatoria de la selección española como campeona del mundo.
'La Roja', encuadrada Grupo 3 de la Liga A de la Nations League junto a Inglaterra, Croacia y República Checa, jugará cuatro partidos entre finales de septiembre y comienzos de octubre.
El primero será el próximo sábado 26 en Wembley ante el conjunto de Tuchel. Posteriormente recibirán en el Sánchez-Pizjuán a Croacia el martes 29.
Unos días después, el sábado 3 de octubre, el Carlos Tartiere de Oviedo albergará el España - República Checa.
Por último, el martes 6 de octubre, la selección española jugará en el estadio Poljud de Split de nuevo ante Croacia.
La lista incluye cuatro novedades: Josep Martínez en la portería, Huijsen en defensa, Fermín en el centro del campo y Roberto Fernández en la delantera.
Estos jugadores suplen respectivamente a Joan García, Marcos Llorente, Gavi y Borja Iglesias.
Convocatoria de España
Porteros: Unai Simón, David Raya y Josep Martínez.
Defensas: Pedro Porro, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Laporte, Pubill, Huijsen, Cucurella y Grimaldo.
Centrocampistas: Rodri, Zubimendi, Pedri, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Baena y Fermín.
Delanteros: Nico Williams, Yeremy Pino, Oyarzabal, Ferran, Roberto Fernández, Dani Olmo, Lamine Yamal y Víctor Muñoz.
Nuestra Copa del Mundo no podía haber elegido mejor lugar para iniciar la #NationsLeague.
🫂 Ceuta, pueblo ceutí: el camino empieza con vosotros.#VamosEspaña pic.twitter.com/ww68HwZEwv— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 18, 2026