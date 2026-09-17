Desvelan la inmediata reacción de Carlos Alcaraz tras caer eliminado del US Open

Rennae Stubbs, entrenadora de Serena Williams, ha explicado que habló con el murciano tras caer en cuartos para preocuparse por su estado físico.

Tras cuatro meses y medio alejado de las pistas por una lesión, la primera toma de contacto de Carlos Alcaraz con la competición llegó de la mano de Serena Williams en el dobles mixto del US Open.

Tras jugar dos partidos con la leyenda estadounidense, el murciano se sintió preparado para competir en el cuadro individual.

Carlitos fue de menos a más y dejó un gran sabor de boca a pesar de perder en cuartos de final frente a Ben Shelton en cinco sets.

La gran duda es cómo estaba su cuerpo tras un partido de más de cinco horas, y por ello Rennae Stubbs, entrenadora de Serena Williams, no dudó en preguntarle.

"Alcaraz se quedó sin fuerzas. De hecho, hablé con él por mensaje de texto un par de días después del US Open y me dijo que el brazo estaba muy bien. Eso es muy positivo para él. Pero estaba agotado. No había jugado un partido a cinco sets en cuatro meses", ha señalado en su propio podcast.

Carlitos abandonó la Arthur Ashe con una sonrisa de oreja a oreja, lo que para Stubbs es encomiable: "¿Viste la cara que tenía cuando salió de la pista sonriendo? Ya sabes, todos salen de esa pista, o tienen una toalla sobre la cabeza o están haciendo pucheros o tirando raquetas o lo que sea. Este tipo se va con una sonrisa en la cara".

"Está tan feliz de estar sano. Y disfrutó cada segundo de esa batalla de guerrero hasta las 3:30 de la mañana. Si no te cae bien Carlos Alcaraz, lo siento, o podemos ser amigos, porque este tipo es el mejor", ha zanjado.