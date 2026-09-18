"Arrasará incluso a Marc Márquez": la apuesta de Pol Espargaró para 2027

El piloto, que estará este fin de semana sustituyendo a Maverick Viñales, ha explicado por qué Nicolò Bulega tendrá una gran "ventaja" el próximo año.

En la rueda de prensa previa al Gran Premio de Austria donde suplirá a Maverick Viñales en el Tech3 KTM, Pol Espargaró ha vaticinado cómo cree que será MotoGP en 2027.

El reglamento cambiará y las motos pasarán a ser de 850cc, y el campeón de Moto2 en 2013, que ya ha hecho test con la KTM para 2027, cree que habrá un piloto que resaltará sobre el resto.

Y ese, según Pol, será Nicolò Bulega, probador de Ducati con la 850cc y futuro piloto del VR46, el equipo de Valentino Rossi.

Dada su experiencia con la nueva moto, Espargaró considera que no es justo para el resto de pilotos.

"Absurdo. Es absolutamente absurdo y diría que también injusto. Porque el próximo año será piloto titular, habrá hecho una enorme cantidad de kilómetros y están construyendo esa moto a su alrededor, la conocerá perfectamente y lo mismo ocurrirá con los neumáticos. También tendrá dos días extra en el 'shakedown'. La cantidad de experiencia y velocidad que tendrá será increíble", ha señalado.

"Considero que es injusto para los pilotos que pasan de Moto2 a MotoGP y para los que se quedan. Si yo siguiera corriendo, tendría una gran ventaja sobre los demás después de todos estos test. Bulega viene de un campeonato en el que la moto que pilota es bastante parecida a la MotoGP del próximo año y, con su experiencia y todos estos test, creo que arrasará con todos", ha añadido.

Cuando le preguntaron si también arrasará a Marc Márquez y Pedro Acosta, que llevarán su misma moto, Pol no dudó: "Creo que sí. No porque sea mejor, sino por la experiencia".