No jugará más
Sanción histórica a un tenista por apuestas: 24 años de suspensión y 70.000 dólares
El tenista serbio Stefan Milicevic, de 29 años, ha sido castigado durante el resto de su carrera por manipular varios partidos para apuestas.
El mundo del tenis corta las alas a Stefan Milicevic, el tenista que amañó partidos para apuestas. La ATP le ha castigado con una sanción ejemplar: no volverá a jugar en el circuito, 24 años de castigo, y tendrá que pagar 70.000 dólares.
Según medios serbios, Stefan Milicevic, de 29 años de edad, manipuló hasta seis partidos y trató de reclutar a otros tenistas del circuito.
Su objetivo, según estos medios, era "crear una red de corrupción" para ganar miles de euros.
Milicevic nunca ha sido un jugador muy destacado en el circuito. De hecho nunca llegó a alcanzar los 1.000 primeros puestos.
Su sanción, con la que no podrá volver a jugar al tenis, estará en vigor hasta octubre del año 2050. Por lo que no volverá a saltar a una pista profesional nunca más.
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