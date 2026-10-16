El análisis de Carlos Sainz sobre la parrilla de F1: "Hay incluso tres clases..."

Malas noticias para Carlos Sainz: la FIA le impone una sanción de tres puestos en el GP de España

El piloto de Williams cree que en esta F1 no solo hay equipos ganadores y equipos de parte final de la tabla.

En la Fórmula 1 hay claramente cuatro equipos que aspiran a conseguir victorias y mundiales... y el resto de la parrilla. Pero Carlos Sainz cree que hay incluso tres clases: los equipos top, la zona media de la tabla y la parte final.

Y aunque no especifica qué equipos están en cada clase, sí habla de cómo ha evolucionado la F1 en los últimos años: "La parrilla también está mucho más dividida".

"Ahora mismo hay prácticamente dos clases en la Fórmula 1: los cuatro mejores equipos y el resto. Incluso se podría hablar de tres clases", dice el piloto de Williams.

Cree que con este reglamento se han podido acrecentar las diferencias entre equipos: "Sabemos lo que implica este reglamento. Todo el mundo intenta hacerlo lo mejor posible: los equipos, los fabricantes de unidades de potencia, la FIA y la FOM, que intenta comercializar el producto de la mejor manera posible".

"Todos estamos intentando sacar el máximo partido de aquello que el deporte decidió hace cinco años, es decir, de lo que los responsables que estaban al mando decidieron entonces", dice sobre Williams.

De momento, están caminando hacia atrás. Y eso es una noticia terrible. Porque han pasado de la zona media en la temporada 2025, incluso a liderarla, a la parte de atrás... luchando contra los Aston Martin y los Cadillac, recién llegados a la F1.

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