El alcalde de Algeciras, citado para declarar como imputado por un delito sexual

Los detalles La imputación llega después de que dos mujeres, una de ellas afiliada a Nuevas Generaciones, hayan denunciado a José Ignacio Landaluce.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha sido citado a declarar por un supuesto delito contra la libertad sexual, tras la denuncia de una militante del PP. Esta situación ha provocado que 12 de los 15 concejales del PP en Algeciras abandonen el Gobierno municipal y firmen una moción de censura para sustituirle por Jacinto Muñoz. Muñoz, secretario general del PP local y ex primer teniente de alcalde, asumirá la alcaldía el 28 de octubre. Aunque confía en la presunción de inocencia de Landaluce, Muñoz destaca que las denuncias actuales provienen de militantes del partido, a diferencia de casos anteriores.

El juzgado número 2 de Violencia sobre la mujer ha citado a declarar el próximo 23 de octubre al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, por un supuesto delito contra la libertad sexual, según han confirmado fuentes próximas al caso a EFE.

La citación se emite en un auto en el que la jueza admite a trámite la denuncia de una militante del PP, que acusaba al regidor en su despacho de la alcaldía. Además, en el Tribunal Supremo se estudia otra denuncia de otra militante del partido.

Esta imputación llega tres días después de que 12 de los 15 concejales del PP de Algeciras abandonaran el Gobierno municipal tras la segunda denuncia por un presunto delito de agresión sexual. Horas después, firmaron un acuerdo para tramitar una moción de censura contra el regidor, en la que proponían sustituirle por el edil Jacinto Muñoz (PP).

Fue el presidente del PP de Cádiz, Bruno García, quien informó este miércoles de que PP y Vox habían firmado la petición para que se tramitase la moción de censura. En este sentido, Bruno García declaró que "todo el mundo" quería que el candidato para sustituir a Landaluce fuera el edil popular Jacinto Muñoz, primer teniente de alcalde y delegado de Seguridad Ciudadana, Movilidad Urbana y Personal hasta que ayer miércoles abandonó el gobierno municipal.

Por su parte, García quiso entrar a valorar la actitud de Landaluce, quien dejó el partido en diciembre de 2025 tras una primera denuncia por presunto acoso sexual que fue archivada y que se ha enrocado en el cargo después de que el lunes por la noche el Partido Popular pidiera su dimisión, tras escuchar los testimonios de las dos militantes que le han denunciado por agresiones sexuales.

Jacinto Muñoz relevará a Landaluce

La moción de censura que relevará a José Ignacio Landaluce será el próximo 28 de octubre y será finalmente Jacinto Muñoz quien sea nombrado alcalde de Algeciras. Nacido en 1964 en Algeciras y licenciado en Veterinaria, Jacinto Muñoz es secretario general del PP local desde 2010 y hasta el pasado martes, cuando 12 de los 15 ediles del PP abandonaron el equipo de Gobierno ante la resistencia de Landaluce a dimitir, era primer teniente de alcalde y delegado de Seguridad Ciudadana, Movilidad Urbana y Personal del Ayuntamiento.

"Han sido unos días muy difíciles, muy duros en todos los sentidos, toda mi vida política la he desarrollado junto a él" , expresó Muñoz en una entrevista con EFE, donde aseguró que siempre ha tenido una relación "magnifica de trabajo y una relación intensa de amistad" durante los 15 años y medio que ha formado parte de los gobiernos municipales de Landaluce, e incluso antes.

Así, señaló que desde el pasado lunes, cuando él y otros 11 ediles populares siguieron las directrices del PP de Cádiz y se reunieron con Landaluce para pedirle que dimitiera, no ha vuelto a hablar con él, y no quiso entrar a interpretar su forma de actuar desde entonces.

"Es personal. Una vez conocidas las denuncias, le solicitamos que diera un paso al lado, para que no tuviera esa presión mediática continua. Eso le permitirá defenderse con más libertad y tranquilidad, pero no lo ha considerado", manifestó al respecto.

Sin embargo, Muñoz dijo que sus excompañeros confían "en la presunción de inocencia en todo momento". "No hay nada demostrado y nosotros no hacemos ningún juicio", destacó.

Al ser preguntado sobre si, echando la vista atrás, piensa que él y el grupo municipal popular deberían haber actuado distinto cuando en diciembre de 2025 siguieron apoyando a Landaluce después de que el PSOE le denunciara ante el Tribunal Supremo por acoso o abuso sexual a dos ediles del PP, defendió que la situación ahora es distinta.

De esta forma, ha argumentado que la Fiscalía del Supremo archivó el caso y que la denuncia fue "política, de una estrategia un poco mezquina del PSOE", y no existía una denuncia "de ninguna persona afectada". "El PP no tenía que actuar, él se retiró voluntariamente (del partido) para poder defenderse". Ahora, las denuncias están firmadas "por personas supuestamente afectadas", dos militantes del PP, por lo que el partido debía actuar. "Habrá que ver si son ciertas o no", insistió.

Por su parte, Landaluce ha insistido en varias entrevistas en que el PSOE está detrás de las denuncias presentadas contra él por supuesta agresión sexual. "No tengo la menor idea, no se si está detrás el PSOE o no", manifestó al respecto Muñoz.

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