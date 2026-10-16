Ada Colau llama especialmente a Podemos a la unión de las izquierdas para "derrotar al fascismo": "La historia nos va a juzgar por cómo actuemos"

¿Qué ha dicho? La exalcaldesa de Barcelona afronta una jornada decisiva para lo que pueda suceder el 29N por ese acuerdo de las izquierdas a la izquierda del PSOE: "Se puede hablar de listas, de nombres... pero no se puede discutir la unidad para combatir al fascismo".

Ada Colau, candidata a la presidencia del Gobierno por Frente Amplio, dialogó en TVE sobre la confluencia de izquierdas a la izquierda del PSOE para las elecciones del 29 de noviembre. Colau enfatizó la urgencia de cerrar coaliciones antes del plazo del 16 de octubre, subrayando la importancia de la unidad para derrotar al fascismo. Hizo un llamamiento a Podemos para escuchar a la ciudadanía y unirse en torno a un programa común que defienda salarios, pensiones y servicios públicos. Colau también mencionó su optimismo sobre la unidad progresista y alertó sobre los riesgos de la ley electoral que podría favorecer a Vox si no se logra la unión. Además, comentó sobre Gabriel Rufián y su regreso a la política, destacando la necesidad de cambiar la forma de hacer política con humildad.

Ada Colau, actual candidata a la presidencia del Gobierno por Frente Amplio, ha hablado con Manu Sánchez en 'El Perro Andaluz', en TVE, sobre esa confluencia de izquierdas a la izquierda del PSOE de cara a las elecciones del 29 de noviembre. Con avances en Baleares, Canarias y en Aragón, quedan pendientes no pocos flecos y cada vez menos tiempo para cerrar las coaliciones de cara a los comicios.

Apenas quedan horas para que lleguen las 00:00 del viernes 16 de octubre y se acabe el plazo. "Estamos en uno de los momentos más importantes de la historia de este país. Qué quiere decir que se cierren las coaliciones, que estamos a horas de decidir quién se va a presentar para derrotar al fascismo", ha expuesto.

En ese sentido, ha realizado un llamamiento muy específico a Podemos: "Escuchen a la ciudadanía. Están pidiendo unidad y altura de miras. La historia nos va a juzgar por cómo nos comportemos durante estas horas. Es momento de unirse. No hay diferencias importantes".

"Se puede hablar de listas, de nombres, de quién va a ser el candidato a la presencia... pero no se puede discutir la unidad para combatir al fascismo", ha indicado.

Colau, por su parte, dice ser "optimista" sobre lo que puede estar por pasar durante esta jornada: "La coincidencia programática está ahí. A todas las fuerzas progresistas nos une el programa. Estamos de acuerdo en defender salarios, pensiones, sanidad pública, educación pública... No puede ser que no nos podamos unir por programa".

"Conversación abierta" con Rufián

Además, ha alertado sobre la ley electoral en España: "Esto hace que se puedan perder muchos escaños y que se vayan a Vox. Estamos hablando de multiplicar los resultados si vamos todas juntas. Si son 10.000 para uno y 10.000 para otro esos escaños pueden irse a la extrema derecha. Si son 20.000 son uno o varios para la izquierda".

La exalcaldesa de Barcelona ha hablado también de Gabriel Rufián, candidato de ERC en las elecciones de quien dice que "ha fallado un poco": "No solo no ha liderado a la izquierda sino que ha hecho un acuerdo con Podemos que no ha beneficiado, pero claro que nos escribimos. La conversación está abierta".

Para concluir, Colau ha hablado de su regreso a la primera línea de la política tras un par de años alejada: "He vuelto porque me lo propusieron desde Frente Amplio. Me honra que pensaran que era una persona de consenso y que tengo experiencia en la lucha por la vivienda como activista y como alcaldesa".

"Pero al mismo tiempo creo que por honestidad hay que cambiar la forma de hacer política. Debemos ser humildes", ha afirmado.

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