Tres niños y una maestra mueren en un tiroteo en una escuela de Oregón junto al presunto asesino de 16 años

Personal de emergencia trabaja en el lugar de los hechos tras un tiroteo en la escuela primaria Silver Rail en Bend, Oregón

¿Qué ha pasado? Uno de los primeros avisos procedía de una persona que se encontraba en un vehículo y alertó de que alguien estaba disparando contra él con un arma larga. Los agentes que acudieron al centro, encontraron a las víctimas y al sospechoso muertos.

En un trágico tiroteo en la escuela primaria Silver Rail de Bend, Oregón, fallecieron tres niños de cinco, ocho y once años, junto a una maestra. El presunto autor, un joven de 16 años, también murió. Otros dos, un niño de siete años y un profesor, resultaron gravemente heridos. El sospechoso, residente local, fue abatido por una persona de la comunidad tras entrar disparando en la escuela. La policía recibió las primeras llamadas de emergencia alrededor de las 13:00 hora local. La gobernadora de Oregón, Tina Kotek, instó a la comunidad a centrarse en el duelo, mientras el distrito escolar suspendió las clases del viernes.

Tres niños de cinco, ocho y once años y una maestra murieron este jueves en un tiroteo en una escuela primaria de Bend, en el estado de Oregón, donde el presunto autor, un joven de 16 años también falleció, según confirmó la Policía.

Otros dos miembros de la comunidad escolar, un niño de siete años y un profesor, resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a un hospital, informó el jefe de la Policía de Bend, Mike Krantz.

Krantz explicó que el sospechoso, residente en la localidad, entró en la escuela primaria Silver Rail disparando contra las puertas cerradas con llave. El joven fue abatido por una persona de la comunidad que lo persiguió dentro del centro y se enfrentó a él, según las autoridades.

La Policía recibió las primeras llamadas al servicio de emergencias 911 alrededor de las 13:00 hora local (20:00 GMT). El jefe policial explicó que uno de los primeros avisos procedía de una persona que se encontraba en un vehículo y alertó de que alguien estaba disparando contra él con un arma larga. Los agentes que acudieron al centro, encontraron a las víctimas y al sospechoso muertos. Las autoridades no habían divulgado la identidad del joven ni precisado el tipo de arma utilizada o el número de disparos.

La gobernadora de Oregón, la demócrata Tina Kotek, pidió a la comunidad centrarse por ahora en el duelo y dejar para más adelante las preguntas sobre lo ocurrido. "Habrá tiempo para responder a todas las preguntas que nos hacemos ahora y para buscar más maneras de evitar que esto vuelva a suceder", afirmó.

Por su parte, el superintendente del distrito escolar de Bend-La Pine, Steve Cook, pidió a las familias que acompañen a sus hijos: "Por favor, abracen fuerte a sus hijos y a sus seres queridos esta noche". El distrito anunció la suspensión de las clases y actividades escolares del viernes.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido