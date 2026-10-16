La dura confesión de Pedrosa sobre pelear con Rossi y Lorenzo: "Jorge tenía una diana con mi cara..."

El mito de MotoGP analiza cómo era luchar en pista contra el resto de integrantes de la generación dorada del motociclismo. Dani mantenía una relación completamente distinta con cada uno de ellos.

Dani Pedrosa es uno de los grandes iconos del motociclismo. El ex de Honda fue uno de los integrantes de aquella generación dorada que deslumbró al mundo del motor. Junto a Dani competían mitos de la talla de Marc Márquez, Jorge Lorenzo, Valentino Rossi, Casey Stoner...

Pedrosa ha recordado cómo era enfrentarse a todos esos pilotos haciendo hincapié en el tipo de relación que tenía con cada uno: "Jorge Lorenzo no lo habrá contado todo; habría que preguntarle, pero estoy seguro de quey tiraba los dardos, y yo tenía elcon su cara y daba puñetazos".

"Era así, real. Yo iba a entrenar e iba pensando que Jorge Lorenzo no me podía ganar. Yo tenía que estar siempre delante de él, tanto en 125cc y en 250cc como en MotoGP. Si me ganaba Valentino Rossi, pues me ganaba Rossi, pero Jorge Lorenzo no", asegura Dani en declaraciones para 'Dazn'.

El de Sabadell habla tambié sobre su rivalidad con Rossi: "Con Valentino Rossi no he tenido tanta conexión fuera de los circuitos, pero en carrera también me ha ayudado mucho a mejorar... con Rossi tenía esa admiración, y cuando estaba con él en carrera, era como: 'Uy, pase usted'. Hasta que después, más avanzada en mi carrera, después de unos cuantos años, me quité eso de la cabeza y ya lo peleé como uno más".

"Con Jorge Lorenzo fue aquella ya enemistad de decir: 'Por aquí no paso'. Todo se transformó después en admiración, por haberte hecho desarrollar tanto en un punto, por haberte apretado tanto los tornillos y, sobre todo, por ponértelo difícil", concluye Pedrosa dejando evidente lo competitivo que había que ser para brillar esos años de MotoGP.

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