Un ex de Honda habla del trabajo del motor para 2027: "Para alcanzar a sus rivales..."

Yasuaki Asaki, exdirectivo de Honda, cuenta cómo está siendo el trabajo en la fábrica japonesa para poder aumentar la potencia del motor.

La unión de Aston Martin y Honda ha arrancado de manera desastrosa. En su primer año juntos podrían terminar como décimo equipo, sólo por delante de unos Cadillac que acaban de llegar a la Fórmula 1. Y la unidad de potencia de los japonesas tiene casi toda la culpa.

Ha hablado un exdirectivo de Honda. El ingeniero Yasuaki Asaki, en palabras que publica 'SoyMotor', cuenta cuál es el plan que llevan en Honda para progresar y acercarse a los mejores motores.

"Probablemente ya hayan medido la potencia del motor que se incorporará en la temporada 2027, por lo que, de ser así, podrán trazar un plan de desarrollo que determine a qué ritmo deben aumentar la potencia el año que viene para alcanzar a sus rivales", dice el ingeniero japonés.

Ha habido muchos cambios en Honda. Y Asaki cree que se debe a que se han dado cuenta de la dificultad de ganar en la F1 actual: "Al empezar a vislumbrarse cómo será la unidad de potencia de la temporada 2027, ¿no habrá concluido Honda que 'a este ritmo de desarrollo, nunca conseguiremos alcanzar a nuestros rivales'? Creo que por eso se tomó la decisión de cambiar al responsable del desarrollo de la unidad de potencia".

Ya han introducido el ADUO, pero no es suficiente para abandonar el desastre inicial: "Recurrieron rápidamente a una segunda ADUO y cambiaron el turbocompresor en España, en el circuito de Madring".

"Es posible que esa mejora se haya visto contrarrestada por las modificaciones destinadas a mejorar la manejabilidad, por lo que, en definitiva, el aumento de potencia haya sido mínimo", reflexiona para finalizar.

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