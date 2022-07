La disputa de Wimbledon, que finalizó con la victoria de Novak Djokovic, ha hecho que se actualice el ranking ATP. Mientras que Djokovic ha bajado cuatro puestos pese a ganar el torneo británico (por la decisión de la ATP de no sumar puntos por el veto de Wimbledon a los tenistas rusos y bielorrusos), Rafa Nadal ha ascendido al tercer lugar y Carlos Alcaraz al sexto, Roger Federer no aparece en el ranking.

Esto no ocurría desde el año 1997. El tenista suizo no compitió este año en Wimbledon para terminar de recuperarse de una lesión que lleva arrastrando más de un año.

Es por ello que Federer ha perdido los 360 puntos que aún tenía después de llegar a cuartos de final de Wimbledon en la edición del año pasado.

Al renunciar a jugar este año, ha tenido que ceder estos puntos y eso ha provocado que no aparezca en el ranking ATP.

Esto no pasaba desde septiembre de 1997, aunque Federer también apareció sin ranking la semana del 7 de diciembre de 1998 a pesar de que sí estuvo tanto en la semana anterior como la posterior.

''Si ya no eres competitivo, es mejor parar''

El ganador de 20 Grand Slam confiesa que su retirada no está muy lejos: ''El tenis es parte de mi vida, pero no toda mi identidad. Quiero ser y seguir siendo exitoso, poner toda mi energía en los negocios, aunque en ocasiones doy mucho más de lo que debería, pero esto también se puede llevar a cabo fuera del deporte. Sé que una carrera profesional no puede durar para siempre y eso está bien, lo acepto''.

Además, asegura que es feliz también con los pequeños detalles, no solo con el tenis: ''No creo que necesite el tenis, soy feliz con las pequeñas cosas, como cuando mi hijo hace algo bien o cuando mi hija obtiene una buena nota en el colegio'', explica.

''Me encanta ganar pero si ya no eres competitivo, es mejor parar'', confiesa.

A pesar de estar más de un año sin jugar, el suizo se queda con lo positivo: ''Muchos amigos siempre venían a verme, ahora soy yo el que he podido ir y visitarles. Los viajes en el tenis a veces son excesivos, sobre todo si tienes que organizarlos con niños. Es bonito descansar ahora de todo eso, también para ellos, aunque echan de menos viajar'', asegura.

Por último, el tenista se sintió raro viendo Wimbledon desde casa y no jugarlo: ''Fue una sensación muy extraña no jugar Wimbledon este año, verlo por televisión. Al final, soy una persona que ha estado aquí desde 1998'', concluye.

Se espera que Roger Federer vuelva a jugar un torneo oficial de tenis en la Laver Cup el próximo mes de septiembre. El suizo también tiene la mente puesta en el Torneo de Basilea, que se disputa en octubre.