Con permiso de Novak Djokovic, la rivalidad entre Rafa Nadal y Roger Federer es una de las más de la historia no sólo del tenis, también del deporte mundial. Su relación engrandece esa rivalidad.

Porque ambos siempre han manifestado su admiración el uno por el otro. Y el suizo se ha referido ahora a la gesta de Nadal, que conquistó su Roland Garros número 14, alcanzando los 22 Grand Slams.

"Es increíble lo que ha conseguido Rafa. El récord de Pete Sampras, que yo batí, era de 14 títulos de Grand Slam, y él ya lleva 22", ha dicho en el diario 'Tages-Anzeiger'.

Lo califica de "gigantescto": "Ahora Rafa ha ganado Roland Garros 14 veces. Es increíble. Me alegra mucho que lo haya conseguido. Me quito el sombrero. Después del décimo, el undécimo... yo ya pensaba: 'Esto no puede ser'. Pero él sigue elevando el listón. Es gigantesco".

La carrera por ser el mejor tenista de todos los tiempos continúa. Y Federer no se quiere quedar en el número 20. "Definitivamente sí, volveré", ha dicho el suizo. Aunque no sabe cúando: "Cómo y cuándo no lo sé todavía, pero esa es la idea".

"Todavía no tengo planes más allá de la Laver Cup y Basilea. Para mí es importante recuperar la forma y entrenar a tope. Una vez que consiga eso podré elegir cuántos torneos juego y dónde", zanjó Federer.