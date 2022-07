El tenista estadounidense Taylor Fritz, rival de Rafa Nadal en cuartos de final de Wimbledon, ha compartido un mensaje en redes sociales para cortar la 'polémica', por llamarla de alguna manera, que se ha querido montar en relación a si él debería estar en semifinales tras la retirada del balear del torneo.

"No busco limosnas. Si no pude derrotarlo es que no merezco estar en las semifinales. Es tan simple como eso", dijo el jugador en palabras que publica 'Daily Mail'.

Fritz, tras perder contra Nadal, ya dijo que era "la peor derrota" de toda su carrera deportiva.

"Me senté y quería llorar. Nunca he sentido que pudiera llorar tras una derrota. Nunca me ha pasado algo así", afirma.

El encuentro se le puso muy de cara a Fritz, con victoria en el primer y el tercer set, pero al final, y tras cinco mangas, un Nadal lesionado se llevó el partido.

"No creo que haya fingido una lesión. Su servicio perdió unos 20 kilómetros por hora, y eso no lo haría porque sí", cuenta.

Y sigue: "En el tercer, cuarto y quinto set estaba normal, se movía bien. Estoy seguro de que jugó con mucho dolor".

"Cuando Nadal comenzó a sentir dolor no sabía cuánto de malo era. Por eso se movió así durante algunos juegos, sin ser tan explosivo. Quizá se tomase antiinflamatorios", sentencia.