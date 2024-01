Novak Djokovic quiere sumar uno más en Australia. Quiere otro Grand Slam. Quiere seguir haciendo historia en el primer grande del año. El serbio va por buen camino, superando eso sí con más dificultades de las previstas cada ronda clasificatoria, para volver a poner su nombre en lo más alto del torneo del país oceánico.

Mientras se sabe si sí o si no, Nole ha echado la vista atrás para hablar de sus inicios... y de Roger Federer. para reconocer que al suizo no le gustaban demasiado las formas que tenía en cancha.

"Sé que a Roger no le gustaba cómo me comportaba. No le sentaba bien, pero no sé a los otros", afirma.

Y es que sabe que pudo haber generado cierta controversia: "Quizá no era el favorito de los más grandes. Nunca tuve miedo de decir que quería ser el mejor del mundo".

"Pero nunca le falté el respeto a nadie. Siempre saludé al comienzo y al final, y siempre reconocí al rival. Luego ya en un partido pueden pasar muchas cosas...", prosigue.

En ese sentido, las críticas no le han afectado: "Me daban más fuerza. No puedes gustar a todo el mundo. Eres quien eres, juegas como juegas. Todos somos diferentes".