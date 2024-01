Carlos Alcaraz ha alcanzado los octavos de final del Open de Australia por primera vez en su carrera tras derrotar a Juncheng Shang.

El chino no llegaba al partido en su mejor nivel. A pesar de alcanzar las semifinales en Hong Kong, Shang no fue capaz ni de toserle al murciano. Tras dos sets en los que Alcaraz no dio opción alguna (6-1, 6-1), el chino tuvo que retirarse por lesión cuando iba perdiendo 1-0 en el tercer set.

Ante este triste desenlace, Alcaraz no ha dudado en mostrar su apoyo al chino, deseándole una pronta recuperación y dejando este bonito mensaje a cámara: "¡Jugaremos de nuevo! ¡Mantente fuerte! ¡Te deseo una pronta recuperación!".

Con este mensaje firmando a cámara Carlos Alcaraz ha brindado un nuevo gesto ejemplar aplaudido por todo el mundo del tenis. Ahora solo le queda prepararse para la siguiente ronda en la que se enfrentará a Kecmanovic en octavos.