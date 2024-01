Carlos Alcaraz ha conseguido clasificarse por primera vez a los octavos de final del Open de Australia después de la retirada por lesión del chino Juncheng Shang.

El tenista murciano estaba arrasando en el encuentro de tercera ronda (6-1, 6-1 y 1-0) hasta que el chino tuvo que retirarse con molestias tras 1 hora y seis minutos de partido. Ante un encuentro en el que Shang no fue ni la sombra de aquel tenista que consiguió llegar a las semifinales de Hong Kong, Alcaraz trató de resaltar el talento del chino, señalando que "es especial".

“No es la manera en la que nadie quiere ganar. Lo primero, quiero desearle a Shang una pronta recuperación. Es un gran jugador, ha jugado buenos juegos. Sé que estaba esperando este partido y, desafortunadamente, no estaba en la mejor forma posible. En los dos primeros sets, me he sentido muy bien, moviendo muy bien la bola, pero queríamos un partido más largo”, indicaba Charly sobre el encuentro de Shang.

Alcaraz también ha querido hacer referencia a su primera presencia en Australia durante la segunda semana: “Eché de menos este torneo el año pasado. Estaba viendo los partidos de casa y deseando volver. Es la primera vez que accedo a la segunda semana aquí. Se siente especial. Ya he mejorado mi mejor resultado aquí, en 2022. Espero jugar mejor y mejor y seguir pasando rondas”.

El murciano ha dejado clara su intención de volver a enfrentarse al chino en otras condiciones: “Bueno, como dije, me encantaría jugar un mejor partido contra él. Pienso que no jugó a su mejor nivel, pero pude ver que golpeaba la pelota con mucha facilidad. Es un muy buen pegador. Opino que es un muy buen jugador. Estoy seguro de que vamos a jugar más de una vez en grandes momentos, grandes escenarios también".

Por último, Alcaraz ha hablado de su estado físico y de su preparación para encarar esta última semana de torneo: “Físicamente, estoy encontrándome bastante bien. Es verdad que hay que volver a la competición. Una cosa es cómo me encuentre en los entrenamientos o fuera de la competición y otra es en los partidos. Estoy encontrándome muy bien, moviéndome, aguantando bien los partidos y tocando la bola bastante bien”.

“He hecho un poco de físico. Pero a nivel tenístico me he sentido muy bien, tocando la pelota de manera muy limpia y con muy buenas sensaciones. No me hacía falta hacer ese entrenamiento. Si hubiera acabado con malas sensaciones, sí que hubiera entrenado un poquito para coger las buenas”, concluyó.