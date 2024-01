En una entrevista en 'The Times', Novak Djokovic ha repasado su exitosa carrera y, entre otros temas como la irrupción de Carlos Alcaraz, el serbio ha hablado de Rafa Nadal y Roger Federer.

De hecho, ha incidido más en lo que supuso para él crecer en el tenis a la sombra de las raquetas del español y del suizo que en cómo les terminó superando en número de Grand Slams.

"No había lugar para tres", comenta 'Nole', consciente de que era rara una lucha entre tres.

"En todas las rivalidades deportivas más famosas siempre son dos personas, no tres. En el fútbol es Ronaldo o Messi. Entonces entiendo que esa es probablemente una de las razones por las que yo me quedaba fuera", explica.

Además, Djokovic cree que le lastró su actitud: "No tenía miedo de decir que quería vencer a estos tipos, de ser el número uno. Lo dije cuando era un adolescente y creo que a mucha gente no le gustó, incluidos ellos, así que de inmediato me mantuvieron fuera y me juzgaron mucho".

"También fue por mi actitud, de decir soy mejor que ellos, que seré el mejor. Sabía que alguien con este tipo de mentalidad sería algo polarizador. Un grupo de personas dirá: 'me gusta su confianza', pero otros pensarán: 'mira a este imbécil arrogante'", reflexiona.

Quiso ganarse al público de sus rivales, pero llegó a un momento en el que se dio cuenta que hay cosas que se escapan de tus posibilidades.

"¿Quiero ser querido? Creo que al comienzo de mi carrera realmente traté de estar un poco más conectado con la gente, particularmente en lugares donde querían más a Federer y Nadal, o a Andy Murray. Pero también entendí que hay varios factores por los que no recibiré más apoyo que ellos. Entonces me pregunté: ¿sigo intentando ganarme a la gente o lo acepto y sigo adelante? ¿Ser mi yo auténtico, les guste o no?", ha añadido.