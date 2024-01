Después de ceder un set en su debut ante Dino Prizmic, Novak Djokovic ha tenido un partido aún más difícil en segunda ronda contra el australiano Alexei Popyrin.

Con 2-2 en la cuarta manga, ha tenido lugar una de las imágenes del torneo. Djokovic, visiblemente enfadado, ha parado el partido para dirigirse a un espectador que estaba en claro estado de embriaguez profiriendo todo tipo de insultos.

El número 1 del mundo, con la Rod Laver Arena expectante, le ha pedido al aficionado que bajara y le insultara a la cara.

Tras el partido, que se ha acabado llevando en cuatro sets, el serbio ha explicado lo ocurrido: "Si eres tan valiente de decirme esto desde la grada ven aquí y dímelo a la cara. La gente es libre de comportarse cómo quiera, porque para eso compran la entrada, pero si cruzas la raya, yo respondo".

"Puede que llevara una copa de más. Yo nunca he parado un partido para pedirle a un árbitro que expulsen a un espectador, pero hay límites", ha añadido 'Nole'.

Novak Djokovic engages with a member of the crowd looking to get under his skin 👀🍿#AusOpen pic.twitter.com/jLCWNe9lLE