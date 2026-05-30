Nadie había hecho algo así: el increíble récord de Jorge Martín en el Gran Premio de Italia

El madrileño alcanzó una velocidad jamás vista sobre una MotoGP dejando un momento histórico para el motociclismo. Además, consiguió marcar el tercer mejor tiempo en la clasificación.

Jorge Martín encara el GP de Italia con el objetivo de asaltar el liderato del campeonato. El de San Sebastián de los Reyes se ha convertido en candidato y son solo quince puntos los que le separan de su compañero de equipo, y favorito al título, Marco Bezzecchi.

Martín sigue dejando evidencias de lo rápido que es en pista con la Aprilia. El madrileño ha superado un récord histórico de MotoGP convirtiéndose en el piloto en alcanzar la mayor velocidad jamás vista sobre una moto de estas características y en esta competitición.

Alcanzando los 368,6 km/h, Jorge se ha convertido en el hombre más rápido de la historia sobre una MotoGP. El campeón del mundo mostraba ilusión tras conocer este hito histórico: "Estoy contento por eso, hemos hecho el récord histórico de velocidad punta, que esto me ha dado alegría porque hasta ahora he sido el piloto más rápido de la historia".

"Cuando sales de la moto no ves nada, ves como manchas. Pero he salido muy bien de la última curva, he controlado el wheelie con un bache que hay ahí, y encima iba detrás de dos pilotos, ha sido bestial. En carrera puede que se baje, es probable si hay varios rebufos, pero ya lo hemos hecho", aseguraba Jorge en los micrófonos de 'Dazn'.