La reflexión de Alcaraz sobre el tramo final de la temporada: "Siempre me ha costado, pero ahora..."

El campeón en Tokio cree que esta vez sí llega preparado a los últimos torneos de la temporada: "Siempre me había costado".

Carlos Alcarazha levantado el título en el ATP de Tokio y afronta el tramo final de la temporada con muchas ganas. Cree que este año sí puede ser competitivo ahora que acaba de volver de la lesión de su muñeca.

Y tiene muchos retos importantes por delante: para empezar Shanghái, después París, las ATP Finals y la Copa Davis que jugará en Bolonia liderando el equipo español.

Esta ha sido la reflexión de Carlos después de salir campeón en Japón: "Esta parte de la temporada siempre me ha costado en cuanto a nivel, en cuanto a físico... y en cuanto a la parte mental. He llegado un poquito cansado y nunca he podido jugar un gran tenis".

"Ahora que todo ha pasado de una manera distinta, estoy muy motivado para lo que viene en el último tramo de la temporada", dice el tenista murciano.

Y comenta las ganas que tiene de afrontar esos torneos que se vienen en el calendario: "Shanghái, París, las Finals… y la Copa Davis. Es un año que vengo con ganas, preparado y vamos a ver. Son torneos muy importantes para mí".

China es la próxima cita de Alcaraz. Debutará en segunda ronda contra Juan Manuel Cerúndolo.

No se vería las caras hasta la final contra los otros dos favoritos: Alexander Zverev y Novak Djokovic.

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