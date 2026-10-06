El complicado cuadro de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Shanghái

El flamante campeón del ATP 500 de Tokio debutará contra Juan Manuel Cerúndolo o un jugador de la 'qualy'.

Tras revalidar su condición de campeón en el ATP 500 de Tokio después de ganar a Jiri Lehecka en dos sets, Carlos Alcaraz ya tiene puesta la mente en el Masters 1000 de Shanghái.

El penúltimo Masters 1000 del año, cuya fase de clasificación ya ha arrancado, tendrá al murciano como segundo cabeza de serie tras la baja de Jannik Sinner.

El número 3 del mundo debutará en segunda ronda contra Juan Manuel Cerúndolo, que derrotó a Sinner en Roland Garros, o un jugador de la 'qualy'.

En tercera ronda aparecen en el horizonte Ignacio Buse o Zizou Bergs, aunque las cosas ya se empezarían a complicar en octavos donde se podría ver las caras contra Tommy Paul o contra Valentin Vacherot, el vigente campeón.

Medvedev o Fritz serían sus potenciales rivales en cuartos, mientras que en semis salen los nombres de Fils, Jódar o Aliassime. Zverev, Djokovic o Shelton esperarían en la gran final.