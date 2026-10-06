Alcaraz reconoce que pasó por momentos de dudas durante su lesión: "Me preguntaba si..."

El tenista murciano se ha proclamado campeón de la cita de Tokio después de derrotar en la gran final a Jiri Lehecka por la vía rápida.

Carlos Alcaraz está de vuelta. En la mañana de este martes se ha proclamado campeón de la cita de Tokio después de derrotar en la gran final a Jiri Lehecka en dos sets. Un camino que ha sido difícil inmediatamente después de su lesión en la muñeca derecha.

Porque Carlos tuvo muchas dudas. Llegó a pensar que quizá no podría recuperar su nivel de tenis.

Así lo ha dicho tras su victoria: "Se me pasaron muchos pensamientos negativos durante la lesión. Si volvería a ser el mismo, si sentiría dolor al golpear la bola... muchos pensamientos negativos".

"Estoy muy feliz de levantar un trofeo de nuevo, ha sido bastante tiempo. Este es muy especial después de mi lesión, volver y en mi segundo torneo levantar el título es muy importante para mí", dice el tenista murciano, que ha vuelto a levantar un título desde la primavera.

Y por supuesto tuvo un mensaje de agradecimiento hacia su gente: "Gracias a mi equipo sabía que volvería fuerte, me dijeron que volviese a tope y golpeando la bola como siempre y gracias a ellos he tenido la confianza suficiente para hacerlo".

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