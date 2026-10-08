Carlos Alcaraz se pronuncia sobre las elecciones del 29N en España

El murciano ha señalado que para él "es muy importante saber qué está pasando" en España a pesar de que sea "difícil encontrar toda la información".

Tras alzar el ATP 500 en Tokio, Carlos Alcaraz ya está en Shanghái para disputar el penúltimo Masters 1000 del año.

En la previa de su debut ante el menor de los Cerúndolo, al murciano le preguntaron por las elecciones que anunció el pasado lunes Pedro Sánchez para el 29 de noviembre.

Carlitos, que en ningún momento se refirió a su intención de voto, sí afirmó que está muy pendiente de todas las noticias que salen.

"Sigo viviendo en España y para mí es muy importante saber qué está pasando, qué está sucediendo, para tener un poco de perspectiva y decidir cuál va a ser el futuro de mi país", arrancó.

"Todos los jugadores españoles sabemos lo que está pasando ahora mismo en España. A veces puede ser difícil encontrar toda la información y estar al tanto de las noticias, pero intento informarme siempre que salgo al extranjero o estoy de viaje", añadió.

Los comicios coincidirán con la final de la Copa Davis, uno de los pocos trofeos que Alcaraz aún no ha levantado.

"Las elecciones serán el mismo día de la final de la Davis. Tener esta competición para representar a tu país me parece algo fantástico. En mi caso, estoy muy agradecido de ser español, y representar a mi bandera es una de las mejores cosas que puedo hacer ahora mismo", zanjó.