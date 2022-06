¿El título de Roland Garros o un pie nuevo? Esta es la pregunta que respondió Rafa Nadal tras clasificarse para la final de Roland Garros y la que se ha convertido en el titular del momento.

El español fue contundente: "Prefiero perder la final y tener un pie nuevo que me permita ser más feliz en mi día a día. Ganar es bonito y te llena de alegría momentánea. Pero la vida continúa y es lo más importante".

El tenista lleva días diciendo que hará un anuncio tras Roland Garros. Y todo apunta a un parón. "Hay que ser realistas y asumo mis limitaciones actuales. Llevo tres meses que no he entrenado para aguantar según que cosas", comenta.

"Me he mantenido en el partido cómo he podido, pero es cierto que estaba en mejor posición al final del set. Tenía más energía que durante un rato, que se me había ido", ha dicho el ganador de 13 veces en París.

Alexander Zverev se tuvo que retirar de la semifinal en muletas por un esguince. Nadal lo sintió por él: "Es un sueño estar en la final, pero no quería estar de esta manera. Soy humano y lo siento por él".

Ahora, a por la 14: "Estar en una final es increíble y un éxito importante. Significa muchísimo estar en la final".