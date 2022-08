Rafa Nadal comenzó a prepararse el pasado domingo para jugar el US Open, el último Grand Slam del año. Así lo mostró el propio tenista en su perfil de Instagram, entrenando en el estadio Arthur Ashe, el escenario principal del US Open. A pesar de perder en Cincinnati con no muy buenas sensaciones, el de Manacor se muestra confiado para lo que viene.

Será el regreso de Nadal al torneo americano desde 2019, año en que lo ganó. En 2020 renunció a jugar el torneo por la pandemia y en 2021 una lesión en el tobillo le impidió participar. Desde su lesión en el abdomen en Wimbledon, Nadal tan solo ha jugado un partido oficial y lo ha perdido: ante Coric en Cincinnati en primera ronda.

El español reconoció no estar al 100% y ahora apura sus opciones para llegar en la mejor forma posible. Además, la 'caza' por su Grand Slam número 23 y la posibilidad de volver al número 1 del ranking ATP son motivos suficientes para que veamos la mejor versión de Rafa Nadal.

Este jueves se hará el sorteo, en el que Daniil Medvedev, vigente campeón, será el primer cabeza de serie. Rafa Nadal será el segundo y Carlos Alcaraz el tercero. Las ausencias de Monfils, Zverev y en principio Djokovic por no estar vacunado harían que el de Manacor se quitara tres duros rivales de encima.

¿Es favorito?

"Obviamente no he jugado mi mejor partido, era algo que podía ocurrir. Históricamente este torneo ha sido muy difícil para mí. Estoy de regreso después de unos tiempos difíciles, y lo tengo que aceptar y no queda más que felicitar a Borna porque jugó mejor", comentaba Nadal tras caer en primera ronda en el Masters 1000 de Cincinnati.

"Muchas veces hice cosas positivas regresando de unas lesiones, pero en este caso es obvio que no estaba listo para ganar hoy. Si no sabes aprovechar esas ocasiones, pierdes. Pero sé el camino, lo más importante es estar sano. Vengo de una lesión difícil de gestionar. Con los problemas en los abdominales nunca sabes cuando te has recuperado al cien por cien", explica.

También habló de la dificultad de jugar con una cicatriz en el abdomen producida por el desgarro que sufrió en Wimbledon: "Es difícil analizar el partido. Cuando tienes una cicatriz, la línea es muy pequeña. Cuando la cicatriz no tiene mucha flexibilidad, tienes que tener cuidado en cada momento"

¿Qué necesita Nadal para salir del US Open como número 1?

Además, Nadal podría salir de Nueva York como nuevo número 1 del mundo. El español depende de sí mismo. Desde febrero de 2020 Nadal no ha vuelto a lo más alto del ranking ATP. Está a 1255 puntos de Medvedev, pero Nadal no jugó la pasada edición por lesión y el ruso defiende el título. Es por ello que Nadal solo puede sumar puntos y el ruso, perderlos o quedarse igual.

Es por ello que, incluso aunque la final sea un Medvedev-Nadal y el ruso pierda, Medvedev dejaría de ser el número uno, donde lleva unos cuatro meses. Un aliciente más para que Nadal busque su quinto US Open, que ya ganó en 2010, 2013, 2017 y 2019.