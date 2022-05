Los elogios hacia Carlos Alcaraz no cesan. El murciano ha eclosionado este 2022 y, tras ganar en Río, Barcelona, Miami y Madrid, todo el mundo del tenis se ha rendido ante él.

Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev... y cómo no, Rafa Nadal; menos Daniil Medvedev, todo el 'top 5' se ha desecho en elogios hacia Carlitos, llegando a afirmar que es el "mejor del mundo" en la actualidad.

Sin embargo, las continuas preguntas sobre el momento de forma del joven tenista español y del futuro que tiene por delante ya han cansado a Nadal, que en Roma ha pedido que se deje de "presionar" a Alcaraz poniéndole tanto en la picota.

"No puedo estar hablando todo el día de lo que puede ser o de lo que será. No me acuerdo de cómo era yo con 19. No podéis preguntarme todos los días", ha señalado en manacorí en rueda de prensa tras estrenarse en la arcilla italiana con victoria ante John Isner.

"No podemos estar todo el día pensando en lo que podría conseguir. Él está jugando a un nivel fantástico y, probablemente, yo en 2005 también. Pero son diferentes momentos, diferentes carreras y maneras distintas de abordar las cosas porque los tiempos cambian", ha añadido.

"No me preguntéis más porque cada vez que lo hagáis diré lo mismo, no podéis ejercer más presión sobre él. Es genial tener un jugador como Carlos, de quien disfrutar durante muchos años, pero ahora mismo sigo jugando y me concentro en lo mío", ha zanjado.

Alcaraz, que ha decidido no participar en el masters 1.000 de Roma tras ganar en la tierra batida de Madrid, se encuentra focalizado en preparar Roland Garros, que arranca el próximo 22 de mayo.

Nadal, por su parte, se enfrenta este jueves en octavos de final a Denis Shapovalov. Rafa defiende título en la capital italiana, pero su mira está en su 14º Grand Slam en París.