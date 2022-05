A sus 19 años Carlos Alcaraz es atrevido dentro de la pista y fuera de ella. Campeón de Madrid tras una final espectacular ante Zverev... y antes había derrotada nada más y nada menos que a Rafa Nadal y a Novak Djokovic.

Por ello es normal que se hable como candidato para Roland Garros. Pero algunos van más allá y lo colocan como favorito. Su rival en la final de Madrid, por ejemplo. "Ahora mismo es el mejor jugador del mundo", declaró Zverez.

Unas declaraciones a las que se refirió Alcaraz en sala de prensa: "Djokovic es el número 1 del ranking. Porque haya ganado en Barcelona, porque le haya ganado a Djokovic, a Nadal y haya ganado aquí en Madrid no me considero el mejor del mundo".

Y dejó una frase muy contundente después de su segunda victoria en un Masters en este 2022: "Me quedan cinco jugadores por delante para ser el mejor". Tras Madrid ocupa el sexto lugar en el ranking ATP.

Después llegó la gran pregunta: ¿es favorito para Roland Garros? Con esta naturalidad respondió: "La gente me va a tomar como favorito para ganar Roland Garros, pero yo siempre he dicho que eso me lo tomo como motivación. Tengo muchas ganas de luchar por el Grand Slam de París".