El fenómeno Carlos Alcaraz ha terminado de eclosionar tras su trabajada victoria en el Masters 1.000 de Madrid, aupándose al sexto puesto del ranking ATP y estableciéndose como uno de los tenistas en mejor forma del mundo (si no el mejor).

Su 'coronación' en el Open llega tras sendas victorias en el Masters 1.000 de Miami, en Río y en el Conde de Godó.

Tal ha sido su enorme repercusión que cuatro de los cinco tenistas del 'top 5' del mundo se han rendido ante el murciano, llegando a calificarle como el "mejor del mundo".

Primero fue Zverev, número 3, tras perder en la tierra de Madrid: "Lo primero de todo, quiero felicitar a Carlitos. Creo que ahora mismo es el mejor jugador de tenis del mundo. Aunque todavía tengas cinco años (broma) has peleado como todos. Es muy bueno para el tenis. Tenemos una nueva superestrella que va a ganar muchos Grand Slams, que será número 1 y que ganará este torneo muchas más veces. Es bueno para el tenis que lo estés haciendo tan bien".

Otra de sus víctimas en la capital, Rafa Nadal, también se deshizo en elogios hacia Alcaraz en la rueda de prensa en el Foro Itálico antes de debutar en Roma.

"Lo que hizo Carlos no me sorprendió nada porque no es nada nuevo. Ya había ganado en Miami y, sinceramente, esto no es una sorpresa", señaló el número 4.

"Estoy muy contento de que mi país haya encontrado a otro jugador increíble en el que puede confiar durante muchos años", añadió.

Novak Djokovic, número 1 del mundo, ha ido a más en el mismo escenario y ha calificado a Carlitos como el "mejor del mundo".

"No me gustan las comparaciones, todos los jugadores son auténticos y especiales. Alcaraz es especial, ha roto muchos récords siendo muy joven y ha ganado dos Masters este año (Miami y Madrid). Hasta el momento es el mejor jugador del mundo", ha apuntado el serbio.

"La manera en la que gestiona la presión es increíble. Es genial tener en el tenis alguien joven que rete a los mejores jugadores y que al mismo tiempo sea humilde. Le deseo lo mejor y ojalá encontrarme más veces con él en diferente superficies. Genera una gran energía en las pistas, por eso es tan querido", ha añadido.

De hecho, le ve como uno de los "favoritos" para el segundo Grand Slam del año: "Es uno de los favoritos para Roland Garros, se lo ha ganado en este tiempo. No venir a Roma ha sido una buena decisión".

Tras 'Nole', el último en rendirse ante Alcaraz ha sido Tsitsipas, número 5: "Es una fuente de inspiración para mí, me gustaría ser como él. Ya lo está haciendo muy bien y sé que todavía puede crecer más. Los resultados demuestran que ahora es uno de los jugadores más fuertes del mundo".