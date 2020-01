Rafa Nadal es algo más que el número 1 del ranking de la ATP. Rafa Nadal es, simplemente, un número 1 en la vida. El balear ha compartido un mensaje en redes sociales para solicitar ayuda para Juanjo Vispe, un cámara español muy conocido en el mundo del tenis que sufre una enfermedad en la médula.

"Una cara familiar del tenis ha sufrido un accidente. Podemos ayudarle aquí", dice el texto que compartió el tenista de Manacor.

A familiar face in tennis who suffered a terrible accident. We can help here!

Juan VISPE support https://t.co/Dp5uXqrRZV