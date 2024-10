Rafa Nadal se retira del tenis. En un emotivo vídeo de cuatro minutos ha anunciado que dejará el tenis profesional a los 38 años. Lo hará después de la Copa Davis en Málaga, entre el 19 y el 24 de noviembre, donde jugará las finales con el equipo español y podría volver a formar pareja con Carlos Alcaraz.

"Hola a todos. Estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional...", dice en su vídeo un emocionado Rafa.

"No he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión difícil, que me ha llevado tiempo tomarla. En esta vida todo tiene un principio y un final. Y es el momento adecuado. Ha sido una carrera mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar", continúa. Sus lesiones le han limitado en los últimos tiempos. En este 2024 apenas pudo disputar Roland Garros y los Juegos Olímpicos de París.

Y anuncia que Málaga será su última cita: "Me hace mucha ilusión que mi último torneo sea la Copa Davis y representando a mi país. Es cerrar el círculo".

También se acuerda de Roger Federer y Novak Djokovic en su vídeo. Sus dos grandes rivales y un trío que es considerado el 'Big 3' de la historia del tenis: "Quiero agradecer a toda la industria del tenis. Mis compañeros durante tantos años y especialmente mis grandes rivales. He vivido muchos momentos que voy a recordar el resto de mi vida...".

Nadal es leyenda del deporte español. Ha ganado 22 Grand Slams y un total de 92 títulos. "Sólo puedo terminar diciendo mil gracias a todos", sentencia.

El rey de la tierra

En el año 2005 conquistó su primer Roland Garros. Ahí empezó una historia de amor que ha terminado con 14 títulos. Nadie ha ganado tanto en ninguno de los cuatro grandes. El rey de la tierra, el rey de París. Rafa ha ganado este torneo en 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.

Pero no sólo en París. Rafa se ha llevado dos Open de Australia en 2009 y 2022. Dos Wimbledon en 2008 y 2010 y cuatro US Open en 2010, 2013, 2017 y 2019.