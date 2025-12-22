Alcaraz sorprende a un ganador de la Copa Davis: "Entrenar dos horas con él parecen 20 minutos"

El tenista italiano Flavio Cobolli, ganador de la Davis 2025, ha alucinado con el nivel de Carlos en un entrenamiento y agradece los consejos que le ha dado.

Carlos Alcaraz no para. El tenista español continúa entrenándose al máximo nivel, tras su ruptura con Juan Carlos Ferrero, para llegar al Open de Australia con la mejor forma para hacerse con el único Grand Slam que no tiene en su palmarés.

Esta vez, el murciano ha entrenado en compañía de un ganador de la Copa Davis. En concreto, ha sido el tenista italiano Flavio Cobolli el que ha participado en la sesión de entrenamiento de Alcaraz, con el cual ha alucinado tras dos horas de partido.

El italiano ha alabado el juego de Carlitos y agradece los consejos que le da mientras juegan entre ellos. "Las dos horas de entrenamiento con Alcaraz parecen 20 minutos; cuando las haces con otro jugador, parecen dos horas. Obviamente, me está dando muchos consejos y, aunque no me los cuente, los aprendo", comenta Cobolli en declaraciones recogidas por 'Eurosport'.

A sus 23 años, Cobolli es el número 22 del mundo, y ansía con mejorar diversos aspectos de su juego con tal de ganar más torneos y alcanzar el nivel de los mejores como Alcaraz. "Mi equipo me dice que necesito mejorar en todo. Me considero muy fuerte en algunos aspectos, pero tengo mucho margen de mejorar y muchas cosas en las que tengo que mejorar", añade el italiano.

Otro de sus objetivos es acercarse en el ranking a su compatriota y máximo rival del español, Jannik Sinner, aunque está muy lejos. "En la vida también hay que ser realista. Lo intento y trabajo todos los días para llegar a donde está Sinner, pero hay que reconocer que ahora está muy lejos de mí", concluye Cobolli.

Con Australia en mente

Por el momento, Carlos se encuentra entrenando junto a su actual entrenador, Samuel López, después de la separación con Ferrero tras siete años juntos. Pese a dicha ruptura, el español continúa preparándose para el Open de Australia, su cita más esperada del año, con la que piensa redimirse tras varios años cayendo.