Nadal no entiende la etiqueta que se le ha puesto a Alcaraz: "Me hace gracia cuando escucho..."

La leyenda del tenis español habla de Sinner y Alcaraz, los dos jugadores que están dominando el deporte actual: "Son jugadores distintos a lo que era yo".

Rafa Nadal es una de las mayores leyendas del tenis. Y ahora a los nuevos jóvenes se les intenta comparar con ese 'Big 3' que maravilló al mundo del tenis. Pero Rafa cree que no tiene nada que ver con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los dos jugadores que se están repartiendo los Grand Slams.

En 'AS' Nadal ha sido preguntado si su tenis se parecía al de Sinner o al de Alcaraz: "Son jugadores distintos a lo que era yo".

"Creo que Carlos es más aleatorio: comete más errores, hace puntos más espectaculares, a veces no tiene un patrón de juego tan definido, lo que lo hace impredecible y divertido para el espectador", explica el exjugador español.

Ve a Sinner más "centrado": "Jannik es un jugador más metódico, centrado, con un patrón de juego más definido y que va añadiendo cosas poco a poco, por eso es tan sólido y pierde muy pocos partidos".

También ha dejado claro que no entiende el motivo por el que se dice que Carlos es "más disperso": "A veces parece que Carlos es más disperso, pero cuando ves los resultados… ha tenido un año increíblemente regular y sólido en todos los torneos importantes".

"Por eso me hace gracia cuando oigo que es disperso: los resultados dicen lo contrario, es mi punto de vista", finaliza Nadal.