Alcaraz explica los motivos por los que acude a la Laver Cup a pesar de no repartir puntos

El tenista murciano volverá a representar a Europa en el torneo de Roger Federer: "Me encantan los torneos por equipos".

Carlos Alcaraz volverá a liderar a Europa en la Laver Cup. Un torneo que no reparte puntos en el circuito, pero al que las grandes estrellas suelen acudir año tras año (con la excepción de Jannik Sinner). El tenista murciano ha explicado sus razones para estar en Londres.

En la rueda de prensa previa al torneo, Carlos habla de estos torneos por equipos: "No estamos acostumbrados a jugar torneos por equipos. Durante el resto del año, prácticamente no tenemos eventos de este tipo. Personalmente, me encantan los torneos por equipos... disfruto pasar tiempo con los compañeros y divertirme".

"Como se pudo ver el año pasado, disfruté muchísimo tanto dentro como fuera de la pista", dice el tenista murciano, que volvió a la competición en el US Open después de varios meses ausente por una lesión en la muñeca.

Estos torneos por equipo son fundamentales para Carlos: "Me ayudan mucho a recuperar la alegría en la pista y el placer de jugar al tenis. Además, me sirven de gran ayuda para los siguientes torneos. Intento aprovechar al máximo esta semana y, por supuesto, conocer mejor a los jugadores fuera de la pista. Para mí, es un privilegio que disfruto enormemente".

"Hay que valorar también el aspecto del disfrute... lo que esta competición me aporta es precisamente esa alegría al jugar al tenis", dice el murciano.

¿Quién es el líder del equipo Europa?

Dirigidos por Yannick Noah, el equipo europeo está formado por Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Flavio Cobolli, Rafa Jódar, Jakub Mensik y Casper Ruud. ¿Quién es el líder? A Carlitos también le han preguntado por ello.

"En todo equipo hace falta un líder, pero creo que en este equipo no hay uno solo. Lo que quiero decir es que aquí todos somos de los mejores jugadores del mundo, así que vamos todos en la misma dirección; intentamos ayudarnos mutuamente de la mejor manera posible. Así que no me veo como un líder, ni en esta competición ni en ninguna otra; simplemente trato de dar lo mejor de mí, de ayudar a los compañeros y al equipo todo lo que puedo, y para mí eso es todo", explica.

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