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"Michael está aquí"

La mujer de Schumacher da nuevos detalles sobre cómo se encuentra Michael

Corinna ha explicado que "da la impresión de que entiende algunas de las cosas que suceden a su alrededor".

Michael Schumacher Michael SchumacherGetty

El próximo 29 de diciembre se cumplirán 13 años del accidente que sufrió Michael Schumacher en la estación de esquí de Méribel, en los Alpes franceses.

Desde entonces se instauró un hermetismo absoluto en su círculo más cercano para preservar su intimidad y que no salieran a la luz detalles de su estado.

Ahora, con motivo del estreno del documental 'Schumacher '94: El nacimiento de una leyenda', Corinna, su esposa, ha hablado sobre cómo está el 'Káiser'.

"Da la impresión de que entiende algunas de las cosas que suceden a su alrededor, pero probablemente no todas", ha señalado en el 'Daily Mail'.

"Michael está aquí. Diferente, pero está aquí, y eso nos da fuerza, creo. Me sigue demostrando lo fuerte que es cada día", ha añadido.

Hace unos meses, en febrero, Riccardo Patrese, compañero del 'Káiser' en Benetton en la temporada 1993, explicó que el alemán "está en su propio mundo, pero reconoce a la gente a su alrededor, rostros familiares".

Eso sí, afirmó que está "seguro de que no sabe que es siete veces campeón del mundo": "(Michael) sigue con nosotros, y solo podemos esperar que mejore. Me alegra mucho saber que Michael está mejor, pero que yo sepa, su situación no ha cambiado en varios años".

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