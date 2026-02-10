"¿Por qué sufres así?": Medvedev, protagonista de otra escena dantesca en el ATP 500 de Róterdam

En medio de su partido de primera ronda contra Ugo Humbert, el tenista ruso se ha quejado en repetidas ocasiones de las bolas empleadas, llegando incluso a golpear un videomarcador.

Daniil Medvedev es uno de los tenistas más peculiares del circuito ATP. Su personalidad y temperamento en la pista a veces le juegan una mala pasada, y este lunes ha vuelto a protagonizar una escena durante su estreno en el ATP 500 de Róterdam.

En su partido de primera ronda, Medvedev ha caído ante el tenista francés Ugo Humbert (6-7, 6-3, 3-6) en tres sets. En el transcurso del encuentro, el ruso se ha mostrado muy frustrado con su propio juego y las bolas empleadas en el torneo.

"¿Por qué sufres así?", espetó el tenista ante el público de la pista principal del Rotterdam Ahoy, antes de golpear en repetidas ocasiones la valla marcador de fondo de pista. Acto seguido, Medvedev se dirigió ante el juez de silla para quejarse por el uso de pelotas de una marca en concreto.

"No deberíamos jugar con pelotas Head. No deberíamos ni comprarlas. Ni siquiera son redondas. Eliminad estas pu*** pelotas de mi pu** vida", recalcó el tenista ante la máxima autoridad en la cancha.

Antes de continuar con el partido, el cual perdería minutos después, Medvedev expresó una opinión más acerca de esas pelotas de tenis de forma soez. "Estas pelotas están hechas para gente a la que le gusta complacer. A la que le gusta complacer con un poco de… saliva", concluyó el ruso.