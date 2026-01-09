Medvedev, resignado ante la idea de derrocar a Alcaraz y Sinner: "Seré sincero..."

El ruso reconoce que tenía ese objetivo hace varias temporadas, cuando copaba las primeras posiciones del ranking. Sin embargo, su bajón de rendimiento no le permite pensar en hacer frente al número uno y dos del mundo.

Daniil Medvedev ha vivido en 2025 una de sus peores temporadas como tenista profesional. El ruso solo ha sido protagonista por sus derrotas y malos comportamientos en la pista y eso le hace estar actualmente fuera del top-10 del ranking ATP.

Cabe recordar que el moscovita ha sido, durante varios años, uno de los tenistas más potentes del mundo en pista dura llegando a ganarle un US Open a Novak Djokovic en 2020. Sin embargo, sus crisis en la pista le han jugado una mala pasada dejando de ser uno de los jugadores a tener en cuenta cuando se habla de ganar un 'Grand Slam'.

Incluso si volviera a su mejor nivel, Medvedev se encontraría con dos grandes piedras en su camino para volver a conquistar un gran título, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, que han ganado los últimos ocho 'Majors'. El ruso, ante la superioridad de ambos con respecto al resto del circuito, reconoce que ya le daba vueltas a cómo derrotarlos hace unos años.

"Seré sincero, cuando estaba entre los tres o cuatro primeros, pensaba mucho en qué hacer con Carlos y Jannik, en qué podía mejorar y todo eso. El año pasado no jugué contra ellos porque jugué fatal y nunca llegué a las rondas en las que podía enfrentarme a ellos. Así que esta pretemporada no pensé en ellos en absoluto", asegura Daniil en rueda de prensa.

El ruso es consciente de que debe recuperar su mejor versión para enfrentarse a Carlos y Jannik: "Pensaba: ‘Vale, ¿cómo puedo volver al nivel en el que puedo jugar para, en primer lugar, ganar a los demás y, luego, si llego a jugar contra él, hablaré con mi nuevo equipo y veremos qué podemos hacer?’. Eso es todo lo que puedo decir, porque, de nuevo, si llego a jugar contra ellos, está bien, porque el año pasado no jugué lo suficientemente bien como para enfrentarme a ellos".