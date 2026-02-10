La frase que el presidente de Italia le soltó a Valentino Rossi: "¿Cuándo ganamos a esos españoles?"

Sergio Mattarella, presidente de Italia, charló con Valentino Rossi sobre los pilotos italianos de MotoGP y sus opciones de ganar a los hermanos Márquez.

Los hermanos Márquez, Marc y Alex, y también Jorge Martín... contra los conocidos como 'Rossi boys', los chicos de la academia de Valentino Rossi. Esa es la gran rivalidad que se vive en MotoGP. Un tema del que incluso hablan en la política italiana, en palabras del presidente de la República, Sergio Mattarella.

En una entrevista a 'Il Corriere della Sera', el expiloto ha contado su curiosa conversación con el presidente italiano.

"Me preguntó cómo nos iba en el Mundial y cómo estaba Pecco Bagnaia. Yo le dije que sería difícil, pero que parecía motivado y listo para una gran temporada", desvela Valentino, dueño del equipo VR46, satélite de la marca Ducati.

"Entonces dijo: 'Bueno, ¿podemos ganar a estos españoles? ¡Genial!'", cuenta Rossi.

Salió muy contento de esa reunión: "Fue una audiencia muy bonita, pero diferente. Esta vez era una oportunidad única para intercambiar algunas palabras con calma".