A sus 19 años Carlos Alcaraz ya es uno de los tenistas del momento. Campeón en Madrid y Miami, dos Masters 1.000, ahora busca salir campeón en uno de los cuatro grandes del circuito. No lo logró en Roland Garros y Wimbledon, a pesar de su notable actuación.

El murciano ha detallado qué es lo que le falta para poder conquistar un Grand Slam. Y según él todo pasa por la cabeza: "Creo que lo más importante a la hora de afrontar un Grand Slam es el aspecto mental".

"Tienes que estar mentalmente preparado para afrontar cuatro o cinco horas de partido. Los partidos que he perdido en los Grand Slam ha sido porque no estaba en mi mejor momento desde ese punto de vista. Tengo que mejorar para manejar ese aspecto, la presión y los nervios", dice Alcaraz.

Este jueves el tenista debuta en el Abierto de Croacia. Allí, hace justo una temporada, alzó su primer título ATP como tenista profesional.

Desde entonces todo han sido éxitos. Además de los tres títulos mencionados, también salió campeón en Río de Janeiro y en Barcelona.

El número 5 del mundo persigue el objetivo de ser campeón en un Grand Slam. Y el US Open es el siguiente en el calendario. Un torneo en el que no estará Novak Djokovic al no haberse vacunado contra el coronavirus.