El US Open comienza en algo más de un mes y hasta el momento, la participación en el Grand Slam de Novak Djokovic sigue en el aire, aunque según van pasando los días parece que todo se va poniendo en contra del serbio. La normativa de Estados Unidos obliga a los extranjeros a estar vacunados contra la COVID-19 y el serbio no piensa en hacerlo.

Recientemente, el torneo publicó la lista de los tenistas inscritos y en ella aparecía Djokovic. Esto parecía una buena señal para el serbio, pero el US Open ha emitido un comunicado que vuelve a dejar muchas dudas sobre la presencia del ganador de 21 Grand Slam en el torneo.

El US Open asegura que aunque Djokovic aparezca en la lista, eso es tan solo un formalismo y la última palabra la tendrá el gobierno de Estados Unidos.

"El reglamento de los Grand Slam recoge que todos los jugadores elegibles entran en el cuadro individual masculino y femenino basándose en el ranking publicado 42 días antes del primer lunes del torneo", explican.

Una decisión de Estados Unidos

"El US Open no tiene un reglamento específico de vacunación establecido para los tenistas, pero respetamos la posición del gobierno de los Estados Unidos sobre los viajes al país por parte de ciudadanos extranjeros no vacunados", concluyen.

Así pues, parece que la única esperanza de Djokovic pasa por que Estados Unidos cambie la normativa que impide la entrada al país de extranjeros sin la pauta de vacunación completa.

Si finalmente no juega, Novak perdería una oportunidad para acercarse a Rafa Nadal y alejarse de Roger Federer en la pelea por ver quién gana más Grand Slam.

En las próximas semanas sabremos si se repite un episodio similar al de Australia, donde el serbio no pudo jugar y fue deportado del país después de viajar.