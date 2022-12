Nick Kyrgios alcanzó la final de Wimbledon, precisamente el torneo en el que la ATP no otorgó puntos ante la ausencia de tenista rusos y bielorrusos por la invasión de Rusia a Ucrania. Y esa falta de puntos le ha impedido estar entre los mejores en el ranking.

Actualmente es el número 22, muy lejos del número 1, Carlos Alcaraz, y del número 2, Rafa Nadal. Pero según el sistema de 'UTR', habría alcanzado el número 2. Este sistema es muy diferente al actual ATP y en él se tienen en cuenta los rivales ante los que se compite, los juegos y sets ganados y otros aspectos.

Al conocer que podría ser el número 2, el australiano ha explotado en sus redes sociales: "Lo dije antes. El sistema de clasificación actual se basa en la consistencia y cuánto juegas. No se basa en el talento y estado de forma".

En ese ranking 'UTR' el número 1 sería Novak Djokovic, campeón de Wimbledon precisamente ante Kyrgios. Pero esos puntos no se computan. El serbio no pudo disputar ni el Open de Australia ni el US Open al no estar vacunado contra el coronavirus.

Son habituales las quejas de Kyrgios en sus redes sociales. En la última incluso había llegado a pedir que nominaran a mejor entrenador ya que él es su propio entrenador desde hace algunos años. Otra de sus salidas de tono estuvo relacionada con la sanción que recibió Fernando Verdasco.

IVE SAID IT BEFORE. THE CURRENT RANKING SYSTEM IS BASED ON CONSISTENCY & HOW MUCH YOU PLAY. NOT SKILL & FORM 🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️ https://t.co/KOUVDXuJka