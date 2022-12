Nick Kyrgios no tiene entrenador. El tenista ha preferido caminar en solitario. Su difícil carácter le hace trabajar más a gusto cuando está en solitario. Y así, cabe recordar, alcanzó la final de Wimbledon en este 2022 (final que perdió ante Novak Djokovic).

Este viernes se han conocido los nominados a mejor entrenador del año. Entre ellos se encuentra Juan Carlos Ferrero, entrenador de Carlos Alcaraz, número 1 del mundo y campeón del US Open.

Y Kyrgios, al no tener entrenador, cree que también se merece ese galardón de mejor entrenador. Así lo ha manifestado en sus redes. "Debería estar en el entrenador del año, me entrené a mí mismo para una final de Wimbledon", escribió el australiano.

La realidad es que Kyrgios ha hecho uno de los mejores años de su carrera. Y todo ello entrenándose a sí mismo, es decir, sin contar con un técnico que trabaje con él en el día a día.

Por ello Nick, en uno de sus muchísimos comentarios llamativos, ha pedido ser nominado a este premio. ¿Le hará caso la ATP? Sería algo totalmente sorprendente que un jugador se llevara el galardón.

Tbh I should be in coach of the year, I coached myself to a Wimbledon final 😂