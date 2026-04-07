Una promesa del tenis se desmarca de las comparaciones con Sinner y Carlos Alcaraz y pide "tiempo"

El tenista brasileño Joao Fonseca ha comenzado su andadura en el Masters 1000 de Montecarlo con buen pie, aunque reflejando en rueda de prensa que "aún no está cerca" del italiano y el español.

El Masters 1000 de Montecarlo ya ha comenzado con diversas sorpresas en las primeras rondas del torneo. Más allá de los enfrentamientos previos a las rondas donde están presentes los cabezas de serie, el atractivo principal son Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

La lucha por el puesto número uno del ranking ATP está más viva que nunca, y si el tenista italiano se proclama vencedor en el Principado de Mónaco, le arrebatará dicho galardón al español. Sin embargo, hay muchos pretendientes que buscan alcanzar la final, y uno de ellos es Joao Fonseca.

El tenista brasileño es una de las promesas del deporte, y en su debut en Montecarlo ha sellado su primera victoria. "Hoy me sentí estupendamente en la pista, ha sido un gran partido, una gran victoria en un gran torneo. Mi primera vez en esta pista, así que ha sido una experiencia súper especial", ha confesado Fonseca en la rueda de prensa posterior al partido.

El de Río de Janeiro está llamado a ser uno de los pocos tenistas capaces de hacer frente a Sinner y Alcaraz, pero él mismo asegura que necesita "tiempo". "Jugué bien contra los dos, fueron buenos partidos, pero aún no estoy cerca. Espero estarlo en el futuro; ahora todavía es pronto. Todo el mundo tiene su tiempo, mi hora llegará; de momento lo estoy haciendo muy bien", añade Joao.

Por último, Fonseca pide que aún no se le compare con dos tenistas de gran talla como ellos, ya que quiere escribir su "propia historia". "Espero estar allí compitiendo con ellos, pero la gente debe entender que necesito tiempo para convertirme en lo que ellos quieren, en lo que yo también quiero convertirme. Espero tener un futuro brillante por delante", concluye el brasileño, que jugará contra Arthur Rinderknech en la jornada del miércoles.