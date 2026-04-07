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Escalada bélica

Israel lanza nuevos ataques contra Irán y amenaza su red ferroviaria a horas de que expire el ultimátum de Trump

El contexto El Ejército de Israel ha emitido este martes una "advertencia urgente" a la población de Irán para que no usen los trenes ni se acerquen a la infraestructura ferroviaria del país durante la práctica totalidad del día hasta las 21.00 horas. "Su presencia en trenes y cerca de las vías del tren pone su vida en riesgo", han asegurado.

Varias personas inspeccionan los daños sufridos por un edificio residencial tras ser alcanzado por un ataque en Teherán, Irán, el 30 de marzo de 2026.
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Teherán ha sido atacada este martes en una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel, según ha informado la Media Luna Roja iraní y han confirmado las Fuerzas de Defensa hebreas (FDI), entre el ultimátum para alcanzar un acuerdo del presidente estadounidense, Donald Trump.

Los equipos de rescate de Irán han recuperado de los escombros los cuerpos sin vida de seis personas, entre ellas tres niños, tras una nueva oleada de ataques que han impactado contra una zona residencial del condado de Pardis.

En la madrugada de este martes también se han registrado daños en una sinagoga sita en el centro de Teherán, tras el impacto de un proyectil, de acuerdo con el mismo medio de comunicación.

Por su parte, la portavocía de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha informado de que en la madrugada de este martes ha llevado a cabo una "amplia operación de ataques" para "causar daños a la infraestructura del régimen terrorista iraní en Teherán y otras zonas de Irán".

Además, el Ejército de Israel ha emitido este martes una "advertencia urgente" a la población de Irán para que no usen los trenes ni se acerquen a la infraestructura ferroviaria del país durante la práctica totalidad del día, en medio de la ofensiva aérea lanzada por sorpresa el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra el país asiático.

"Advertencia urgente a los usuarios y pasajeros de trenes en Irán. Por su seguridad, les pedimos amablemente que se abstengan de usar y viajar en tren por todo Irán desde ahora hasta las 21.00 horas (hora local)", ha dicho.

Así, ha recalcado en un mensaje en farsi en sus redes sociales que "su presencia en trenes y cerca de las vías del tren pone su vida en riesgo", en una advertencia ante posibles bombardeos contra esta infraestructura en las próximas horas en medio de la citada ofensiva.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró el lunes que el Ejército de Israel había recibido orden de "seguir golpeando con toda su fuerza la infraestructura nacional del régimen terrorista iraní", entre denuncias desde Teherán sobre crímenes de guerra por estos ataques contra objetivos civiles.

Este lunes, Irán presentó a la Casa Blanca una propuesta para poner fin a la guerra, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, que extendió hasta el martes su ultimátum para reabrir el estrecho de Ormuz, aseguró que toda la República Islámica "puede ser aniquilada en una noche".

Israel por su parte, mantiene su silencio sobre su voluntad de negociar y su primer ministro, Benjamín Netanyahu, presumió: "Israel es más fuerte que nunca, y el régimen terrorista de Irán es más débil que nunca".

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