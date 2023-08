Carlos Alcaraz debuta en el US Open tratando de revalidar su título del año pasado ante el tenista alemán Dominik Koepfer, número 75 del ranking ATP. Un tenista que, a diferencia de la gran mayoría del circuito, no ha elogiado al murciano.

En unas declaraciones recogidas por 'ATPTour', el alemán aseguró que tiene posibilidades de vencer al todavía número uno del mundo en unas palabras que llegan a sonar como si le estuviera subestimando.

"Él no es perfecto, tal vez sea un poco más rápido de lo normal solamente, pero también comete errores. Es un tenista como todos los demás", señaló Koepfer.

Más allá, también declaró dónde reside la clave para ganar al tenista de El Palmar: "Sé que parte de la dificultad de ganar a este tipo de jugadores radica en la gestión de los nervios porque su sola presencia te hace jugar más ansioso".

"Me he enfrentado ya a tipos como Roger y Novak y fui capaz de ganarles algún set. Siento que todo mi trabajo está dando mis frutos y me encuentro con confianza. Voy a salir a pista a dar lo mejor de mí mismo y a divertirme porque no tengo nada que perder. Me emociona mucho enfrentarme a Carlitos", concluyó.